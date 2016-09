Classica 01:05 bis 02:30 Musik Mahler, Sinfonie Nr. 9 D-Dur D 1971 Stereo 16:9 Merken Die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Leonard Bernstein spielen die Sinfonie Nr. 9 D-Dur von Gustav Mahler (1860-1911). Diese Aufnahme entstand am 10. März 1971 in der Philharmonie Berlin. Als erster Dirigent nahm Leonard Bernstein alle Sinfonien Gustav Mahlers nicht nur auf Schallplatte, sondern auch auf Video auf. Bernsteins Mahler-Zyklus ist ein einzigartiges musikalisches Dokument und trug zu einem neuen Verständnis von Mahlers Werk bei. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mahler, Sinfonie Nr. 9 D-Dur Kamera: Yngve Mansvik Musik: Gustav Mahler

