1. Staffel, Folge 1: Kein anderes Land Europas hat, gemessen an seiner Bevölkerungszahl, so viele Nobelpreisträger hervorgebracht wie Ungarn. In der Wiege des 20. Jahrhunderts ist Budapest die Metropole eines goldenen Zeitalters der Zivilisation, ein Hort des Humanismus und der Freiheit. Dieser reiche Nährboden befruchtet auch die Geister von sechs außergewöhnlichen jungen Männern aus dem jüdischen Bürgertum. Ihre Familien sind weltoffen, säkularisiert und gesellschaftlich integriert.

