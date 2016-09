Spiegel Geschichte 01:05 bis 01:50 Magazin einestages tv Tor zur Welt - Die Geschichte des Hamburger Hafens D 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 75: Der Hamburger Hafen ist heute ein 7.000 Hektar großer Welthafen. Im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert fanden Zehntausende Arbeit im Hafen. einestages schaut in die mit Waren vollgestopften Hafenschuppen der 20er und 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und dokumentiert den mühsamen, von viel Handarbeit geprägten Güterumschlag in der Vor-Container-Ära. Der Film zeigt die schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg an Kais, Kränen und Hafenbecken. Skizziert wird auch der Wiederaufbau in den 50er Jahren mit dem Aufstieg und Fall der Wirtschaftswunder-Großwerft von Willy H. Schlieker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: einestages tv

