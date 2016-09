Spiegel Geschichte 22:15 bis 23:00 Dokumentation Sex, Ruhm & Mord - Der Fall Luka Magnotta CDN 2014 Stereo 16:9 Merken Am 24. Mai 2012 ist Montreal Schauplatz eines ungewöhnlich brutalen Verbrechens: Vor laufender Kamera wird der chinesische Student Jun Lin ermordet. Der Tatverdächtige Luka Magnotta verschickt kurz darauf die Leichenteile an Schulen und Behörden, bevor er außer Landes flieht. Die Dokumentation erzählt die Lebensgeschichte des mutmaßlichen Täters von den Kindheitstagen bis zu seiner spektakulären Ergreifung 2012 in Berlin. Mit dem Fall vertraute Polizisten, Anwälte und FBI-Profiler kommen zu Wort und liefern ein facettenreiches Bild von Magnotta. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sex, Ruhm & Mord - Der Fall Luka Magnotta