Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:05 Dokumentation Die Forensik-Detektive DNA Profile USA 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: In unserer modernen Welt, in der das Thema "Tatortermittlung" eine große Rolle spielt, ist die DNA - die genetische Grundlage allen Lebens auf der Erde - erstaunlicherweise ein relativ neues Hilfsmittel der Gerichtsmedizin. Erst Mitte der 1980er Jahre, als ein Serienmörder die Bevölkerung einer englischen Kleinstadt in Angst und Schrecken versetzte, rückte die DNA als Mittel der Verbrechensaufklärung erstmals in den Blickpunkt. In weniger als 25 Jahren hat die DNA-Fallanalytik die Ermittlungsmethoden der Polizei revolutioniert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Forensic Firsts