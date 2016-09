Sky Bundesliga 07:30 bis 09:30 Fußball Fußball: Bundesliga 1. FC Köln - SC Freiburg, 3. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Für den 1. FC Köln war in Wolfsburg mehr drin als nur ein 0:0. Doch die Rheinländer scheiterten immer wieder an VfL-Schlussmann Koen Casteels. "Wir sind mit der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, zufrieden", erklärte FC-Coach Peter Stöger, "bei besserer Chancenverwertung hätten wir auch mehr mitnehmen können." Trotzdem ist den Kölnern der Saisonstart mit vier Zählern aus zwei Spielen geglückt. Gegen den SC müssen sie sich nun auf ein anstrengendes Spiel einstellen. Die Freiburger sind das laufstärkste Team der Liga. Selbst SC-Trainer Christian Streich war nach dem 3:1 gegen Gladbach "überrascht" über die "Intensität" seiner Mannschaft. Moderati In Google-Kalender eintragen Bildergalerie