Sky Bundesliga 05:00 bis 07:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga VfL Bochum - 1. FC Nürnberg, 5. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das Bochumer Blut stand nach dem 0:2 in Würzburg unter Wallung. Nicht die fehlende Effizienz, sondern Schiedsrichter Alexander Sather hatten die Verantwortlichen als Schuldigen ausgemacht. "Das Spiel hat nicht Kickers entschieden, sondern der Schiri", wütete Sportvorstand Christian Hochstätter, "wir müssen drei Elfmeter kriegen." Sportlicher sah es Kapitän Felix Bastians: "Wir haben zu wenig Zwingendes aus unserer Dominanz gemacht." Unterlegen war Nürnberg die längste Zeit beim Derby gegen 1860 München. Endgültig auf die Verliererstraße kam der FCN nach der Gelb-Roten Karte für Guido Burgstaller. "In Unterzahl war es schwierig", kommentierte Mittelfel In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 519 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 249 Min. Ironclad

Abenteuerfilm

RTL II 03:25 bis 05:55

Seit 134 Min. Auto Mobil

Magazin

VOX 04:45 bis 05:45

Seit 54 Min.