Erich Bo Erichson (Armin Rohde) vom Hamburger KDD will in einer nächtlichen Razzia einen Fälscherring sprengen. Dazu hat sich Kommissarin Mimi Hu getarnt als Näherin in der anvisierten Fabrik eingeschlichen. Das zweite Ermittlerteam wird zu einer Kindesmisshandlung gerufen, doch können die Cops nichts unternehmen, ihnen fehlen die Beweise. Bis es einen Toten gibt. - Letzter Einsatz für Polizist Schrader (Ken Duken). In Google-Kalender eintragen