Sky Krimi 07:05 bis 08:10 Krimiserie Der Kriminalist Der Beschützer D 2011 Stereo 16:9 HDTV Das Behandlungszimmer einer gynäkologischen Praxis in einer schicken Altbauvilla ist verwüstet. Offensichtlich hat dort ein Kampf auf Leben und Tod stattgefunden. Bruno Schumann kniet neben dem toten Manuel Peters, dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, der durch einen Stich in die Brust getötet wurde. Zunächst deutet alles darauf hin, dass der Tote einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt hat, doch der Berliner Hauptkommissar ist skeptisch. Schauspieler: Christian Berkel (Bruno Schumann) Maya Bothe (Alex Keller) Janek Rieke (Max Winter) Devid Striesow (Christoph Bogner) Karolina Lodyga (Katya Bogner) Vladimir Burlakov (Victor Kolessa) Godehard Giese (Dr. Grünberg) Originaltitel: Der Kriminalist Regie: Hannu Salonen Drehbuch: Lorenz Lau-Uhle Kamera: Andreas Doub, Alexander Sachariew Musik: Karim-Sebastian Elias