Sky Emotion 02:40 bis 04:45 Drama Reign Over Me - Die Liebe in mir USA 2007 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Der erfolgreiche New Yorker Zahnarzt Alan Johnson (Don Cheadle) trifft nach Jahren auf Charlie Fineman (Adam Sandler), seinen WG-Genossen aus dem College. Fineman hat bei den Anschlägen vom 11. September Frau und Kinder verloren und lebt nun als abgeschotteter Eigenbrödler. Johnson versucht seinen alten Freund wieder aufzurichten. Und wird dabei selbst zu einem anderen Menschen. - Traurig, komisch, romantisch: ein zutiefst bewegendes Drama mit vielen Topstars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Sandler (Charlie Fineman) Don Cheadle (Alan Johnson) Jada Pinkett-Smith (Janeane Johnson) Liv Tyler (Angela Oakhurst) Saffron Burrows (Donna Remar) Donald Sutherland (Richter Raines) Robert Klein (Jonathan Timpleman) Originaltitel: Reign Over Me Regie: Mike Binder Drehbuch: Mike Binder Kamera: Russ T. Alsobrook Musik: Rolfe Kent Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 398 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 218 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 198 Min. Insider

Drama

Das Erste 01:15 bis 03:48

Seit 143 Min.