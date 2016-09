Paris im 18. Jahrhundert: Grenouille (Ben Whishaw), der einen phänomenalen Geruchssinn besitzt, geht bei Parfumeur Baldini (Dustin Hoffman) in die Lehre. Was Baldini nicht weiß: Der Sonderling ist besessen von dem Ziel, das menschliche Aroma zum perfekten Parfüm zu mischen. Und dafür wird Grenouille sogar zum Serienmörder. - Kongeniale und preisgekrönte Adaption des Weltbestsellers von Patrick Süskind. Tom Tykwer und Bernd Eichinger schufen ein grandioses Kinoereignis. In Google-Kalender eintragen