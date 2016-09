Sky Emotion 17:00 bis 18:40 Krimi Little Nikita USA 1988 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der 17-jährige Jeffrey (River Phoenix) erfährt von FBI-Agent Roy Parmenter (Sidney Poitier) ein Geheimnis: Seine Eltern sind so genannte "Schläfer": russische Geheimagenten, die erst bei Bedarf zum Einsatz kommen. Gerade jetzt sollen sie aktiviert werden, um den Doppelagenten Scuba (Richard Lynch) auszuschalten. - Spannender Spionagethriller um Loyalität und Verrat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sidney Poitier (Roy Parmenter) River Phoenix (Jeffrey Grant) Richard Bradford (Konstantin Karpov) Richard Lynch (Scuba) Richard Jenkins (Richard Grant) Caroline Kava (Elizabeth Grant) Loretta Devine (Verna McLaughlin) Originaltitel: Little Nikita Regie: Richard Benjamin Drehbuch: Bo Goldman, John Hill Kamera: László Kovács Musik: Marvin Hamlisch Altersempfehlung: ab 12