Sky Emotion 08:35 bis 10:20 Drama Ein Sommer in der Provence F 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die Teenies Léa und Adrien und ihr taubstummer kleiner Bruder Théo (Chloé Jounnet, Hugo Dessioux, Lukas Pelissier) sollen die Ferien bei ihrem Großvater Paul (Jean Reno) in der Provence verbringen. Dabei kennen sie ihn aufgrund eines Familienzwists gar nicht. Bald nach der Ankunft kommt es zum Streit zwischen dem alten Farmer und den Kids aus der Stadt. Doch im Laufe des Sommers nähern sich die beiden Generationen an. - Liebenswerte Tragikomödie in traumhaft schöner Umgebung mit einem bestens gelaunten Jean Reno. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Reno (Paul) Anna Galiena (Irène) Chloé Jouannet (Léa) Hugo Dessioux (Adrien) Aure Atika (Magali) Hugues Aufray (Elie) Charlotte de Turckheim (Laurette) Originaltitel: Avis de mistral Regie: Rose Bosch Drehbuch: Rose Bosch Kamera: Stephane Le Parc Altersempfehlung: ab 6