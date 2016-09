Sky Action 00:25 bis 01:55 Horrorfilm John Carpenters the Ward - Die Station USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach einem Nervenzusammenbruch landet Ausreißerin Kristen (Amber Heard) in der psychiatrischen Klinik des undurchsichtigen Dr. Stringer (Jared Harris). Schnell merkt das Mädchen, dass in dem Sanatorium etwas nicht stimmt. Als eine Mitpatientin nach der anderen einem brutalen Killer zum Opfer fällt, wird Kristen klar: Der Geist einer früheren Patientin nimmt blutige Rache. Wenn Kristen überleben will, muss sie aus der Klinik fliehen. - Mit dem unheimlichen Old-School-Schocker gelang Horror-Guru John Carpenter ein effektvolles Comeback. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amber Heard (Kristen) Mamie Gummer (Emily) Danielle Panabaker (Sarah) Laura-Leigh (Zoey) Lyndsy Fonseca (Iris) Mika Boorem (Alice) Jared Harris (Dr. Gerald Stringer) Originaltitel: The Ward Regie: John Carpenter Drehbuch: Michael Rasmussen, Shawn Rasmussen Kamera: Yaron Orbach Musik: Mark Kilian Altersempfehlung: ab 18

