Sky Action 14:10 bis 15:45 Thriller Careful What You Wish For USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der 18-jährige Doug (Nick Jonas) verbringt seine Sommerferien wie jedes Jahr mit seinen Eltern in ihrem Haus am See. Als der erfolgreiche Geschäftsmann Elliot (Dermot Mulroney) samt seiner verführerischen Frau Lena (Isabel Lucas) nebenan einzieht, ist Doug von den neuen Nachbarn fasziniert. Bald beginnt er eine Affäre mit Lena. Doch er ahnt nicht, auf welches Spiel er sich eingelassen hat. - Spannender Thriller mit dem "Jonas Brothers"-Star in einer verhängnisvollen Affäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Jonas (Doug Martin) Isabel Lucas (Lena Harper) Dermot Mulroney (Elliot Harper) Graham Rogers (Carson) Paul Sorvino (Sheriff Big Jack) Kandyse McClure (Angie Alvarez) Marc Macaulay (Gordon) Originaltitel: Careful What You Wish For Regie: Elizabeth Allen Rosenbaum Drehbuch: Chris Frisina Kamera: Rogier Stoffers Musik: Josh Debney, The Newton Brothers Altersempfehlung: ab 12