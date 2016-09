Sky Action 10:35 bis 12:25 Krimi A.C.A.B.: All Cops Are Bastards I, F 2012 Nach dem Buch von Carlo Bonini 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Bereitschaftspolizisten Adriano, Carletto, Cobra, Negro und Mazinga riskieren im Kampf gegen Hooligans und kriminelle Zuwanderer ihr Leben. Der Frust in der Arbeit hinterlässt auch in ihrem zerrütteten Privatleben seine Spuren. Doch die Cops sind wie Brüder - und halten auch abseits ihrer Einsätze zusammen. - Italienisches Polizeidrama vom "Romanzo Criminale"-Macher, das den Alltag der Cops realistisch, hart und dramatisch darstellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierfrancesco Favino (Cobra) Filippo Nigro (Negro) Marco Giallini (Mazinga) Andrea Sartoretti (Carletto) Domenico Diele (Adriano) Roberta Spagnuolo (Maria) Eugenio Mastrandrea (Giancarlo) Originaltitel: ACAB: All Cops Are Bastards Regie: Stefano Sollima Drehbuch: Daniele Cesarano, Barbara Petronio, Leonardo Valenti Kamera: Paolo Carnera Musik: Mokadelic Altersempfehlung: ab 16