Sky Cinema Hits 22:45 bis 00:40 Actionfilm Ruhet in Frieden - A Walk Among the Tombstones USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Seitdem Matt Scudder (Liam Neeson) den Polizeidienst quittierte, schlägt er sich als unlizenzierter Privatdetektiv durch. Sein neuester Auftrag schmeckt dem New Yorker Ex-Cop allerdings gar nicht: Er soll für Drogengangster Kenny (Dan Stevens) herausfinden, wer seine Frau entführt, gefoltert und ermordet hat. Widerwillig beginnt Scudder zu ermitteln - und stößt dabei auf eine ganze Serie von Morden im Drogenmilieu. Schnell wird ihm klar, dass die Killer das nächste Opfer bereits im Visier haben. - Düsterer Noir-Thriller: Liam Neeson ("96 Hours") glänzt als abgebrühter Schnüffler mit dunkler Vergangenheit. Bildergalerie Schauspieler: Liam Neeson (Matthew Scudder) Dan Stevens (Kenny Kristo) David Harbour (Ray) Boyd Holbrook (Peter Kristo) Ólafur Darri Ólafsson (Loogan) Brian "Astro" Bradley (TJ) Eric Nelsen (Howie) Originaltitel: A Walk Among the Tombstones Regie: Scott Frank Drehbuch: Scott Frank Kamera: Mihai Malaimare Jr. Musik: Carlos Rafael Rivera Altersempfehlung: ab 16