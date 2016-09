Sky Cinema Hits 22:35 bis 22:45 Magazin Making of... Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere D Stereo 16:9 HDTV Merken Sarah Valentina Winkhaus entführt die Zuschauer hinter die Kulissen von "Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere". Regisseur Peter Jackson und Gollum-Schauspieler Andy Serkis sprechen im Interview über die Herausforderung spektakulärer Kriegsszenen und die Unterstützung durch den Computer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Making of ...