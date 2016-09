Sky Cinema Hits 16:25 bis 18:15 Actionfilm Pompeii CDN, D, USA 2014 Nach dem Buch von Diana Preston 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Kind musste der Kelte Milo (Kit Harington) hilflos mit ansehen, wie römische Truppen unter Corvus (Kiefer Sutherland) seine gesamte Familie ermordeten. Jahre später kommt er als Gladiator nach Pompeii. Als Corvus, mittlerweile Senator in Rom, zu Besuch in die Stadt am brodelnden Vulkan Vesuv kommt, bietet sich für Milo die Chance auf Rache. Doch neben Hass keimt in Milo auch Liebe auf, als er auf die schöne Cassia (Emily Browning) trifft. - Monumentaler Katastrophenfilm vor antiker Kulisse. Vom "Resident Evil"-Regisseur und mit "Game Of Thrones"-Star Kit Harington in der Hauptrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kit Harington (Milo) Carrie-Anne Moss (Aurelia) Emily Browning (Cassia) Adewale Akinnuoye-Agbaje (Atticus) Jessica Lucas (Ariadne) Jared Harris (Severus) Kiefer Sutherland (Corvus) Originaltitel: Pompeii Regie: Paul W.S. Anderson Drehbuch: Janet Scott Batchler, Lee Batchler, Michael Robert Johnson Kamera: Glen MacPherson Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 12