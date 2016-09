Kurz vor dem Zusammenziehen mit ihrem Verlobten findet Leni (Hannah Herzsprung) heraus, dass sie seit Monaten betrogen wurde. Sie sucht Zuflucht bei ihrer Schwester Hannah (Karoline Herfurth), die auch nicht gerade einen Lauf in Sachen Beziehung hat. Doch die beste Freundin Vivi (Palina Rojinski) verrät Leni "das Geheimrezept" gegen Liebeskummer. Prompt stürzt sie sich ins Nachtleben und reißt so viele Männer wie möglich auf. Dabei bleiben allerdings auch ernsthafte Beziehungskandidaten wie Joseph (Elyas M'Barek) auf der Strecke. - Topbesetzte Komödie mit humorvoller Sicht auf die Männerwelt. In Google-Kalender eintragen