Sky Cinema 20:15 bis 21:55 Tragikomödie Irrational Man USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Philosophieprofessor Abe (Joaquin Phoenix) ist von seinem Leben zu Tode gelangweilt und trinkt zuviel. Als er eine neue Stelle an einem College in Neuengland annimmt, lernt er die schöne und aufgeweckte Studentin Jill (Emma Stone) kennen und freundet sich mit ihr an. Bei einem Abendessen belauschen die beiden eine verzweifelte Tischnachbarin. Abe schmiedet daraufhin einen mörderischen Plan, der ihm neuen Lebensgeist einhaucht. - Der spannendste Woody Allen seit Jahren: Oscarpreisträger Joaquin Phoenix fasziniert an der Seite von Emma Stone als lebensmüder Philosoph mit Mordgelüsten. Schauspieler: Joaquin Phoenix (Abe) Emma Stone (Jill) Parker Posey (Rita) Jamie Blackley (Roy) Betsy Aidem (Jills Mutter) Ethan Phillips (Jills Vater) Sophie von Haselberg (April) Originaltitel: Irrational Man Regie: Woody Allen Drehbuch: Woody Allen Kamera: Darius Khondji Altersempfehlung: ab 12