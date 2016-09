Sky Cinema +24 15:05 bis 16:50 Komödie The Voices USA, D 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Trotz seiner Schizophrenie hat Badewannenmonteur Jerry Hickfang (Ryan Reynolds) sein Leben bestens im Griff. Doch als seine Kollegin Lisa (Anna Kendrick) Interesse an dem Junggesellen zeigt, beschließt er seine Medikamente abzusetzen. Mit ungeahnten Folgen: Jerry hört plötzlich die Stimmen seiner Bulldogge Bosco und seiner bösen Katze Mr. Whiskers, die ihn zu schrecklichen Bluttaten anstiften. Das hat nicht nur für sein erstes Date mit Lisa verheerende Folgen. - Ryan Reynolds ("Deadpool") als naiver Killer in einer blutig-bonbonbunten Horror-Comedy voll pechschwarzem Humor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Reynolds (Jerry) Gemma Arterton (Fiona) Anna Kendrick (Lisa) Jacki Weaver (Dr. Warren) Ella Smith (Alison) Paul Chahidi (Dennis Kowalski) Stanley Townsend (Sheriff Weinbacher) Originaltitel: The Voices Regie: Marjane Satrapi Drehbuch: Michael R. Perry Kamera: Maxime Alexandre Musik: Olivier Bernet Altersempfehlung: ab 16