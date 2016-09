RTL Crime 01:35 bis 03:05 Dokumentation Whitey Bulger: Der Staatsfeind Nr. 2 USA 2014 Stereo 16:9 Merken Whitey Bulger war das Oberhaupt einer kriminellen Untergrundorganisation und galt bis zu seiner Festnahme nach Osama bin Laden als der meistgesuchte Verbrecher der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Rakes (Himself - Bulger Extortion Victim) James 'Whitey' Bulger (Himself - Defendant) Tommy Donahue (Himself - Son of Victim Michael Donahue) David Boeri (Himself - WBUR Senior Reporter) Steve Davis (Himself - Brother of Victim Debra Davis) Dick Lehr (Himself - Author/Journalist) Shelley Murphy (Herself - Boston Globe Reporter) Originaltitel: Whitey: United States of America v. James J. Bulger Regie: Joe Berlinger Musik: Wendy Blackstone Altersempfehlung: ab 16

