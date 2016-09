RTL Crime 20:15 bis 21:00 Krimiserie CSI: Miami Miami in Gefahr USA 2006 Stereo 16:9 Merken 5. Staffel, Folge 9: Eine junge Frau wird tot aufgefunden, kurz nachdem sie auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung für amouröse Zwecke versteigert wurde. Das CSI-Team findet heraus, dass die Frau vor ihrem gewaltsamen Tod versucht hat, die wahre Natur des Gastgebers zu enttarnen. Bei ihren weiteren Ermittlungen decken die Kriminalisten rund um Horatio Caine eine Verschwörung auf, die ganz Miami in Gefahr bringen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Lt. Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Adam Rodriguez (Eric Delko) Khandi Alexander (Alexx Woods) Eva LaRue (Natalia Boa Vista) Jonathan Togo (Ryan Wolfe) Rex Linn (Det. Frank Tripp) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Matt Earl Beesley Drehbuch: Elizabeth Devine Kamera: Eagle Egilsson Musik: Jeff Cardoni, Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12