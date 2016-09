RTL Crime 17:10 bis 17:55 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Ungeahnte Kräfte USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 11: Nach seinem Trip zum Planeten Maveth ist Coulson bestimmter als je zuvor, zu Gideon Malick zu gelangen und Hydra ein für alle Male ein Ende zu setzen. Währenddessen entdecken Daisy und das Team neue Inhumans, die über Kräfte verfügen, die sie nie zuvor gesehen haben. Aber sind sie Freund oder Feind für S.H.I.E.L.D.? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Brett Dalton (Grant Ward) Chloe Bennet (Daisy 'Skye' Johnson) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Nick Blood (Lance Hunter) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Ron Underwood Drehbuch: Monica Breen Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12