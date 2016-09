RTL Crime 05:15 bis 05:45 Dokumentation Christopher McCowen: Mord an einer Journalistin USA 2011-2012 Stereo 16:9 Merken Der Mord an Christa Worthington wirft bis heute viele Fragen auf. Die berühmte Modejournalistin wurde grausam ermordet und erst vier Jahre später wird Christopher McCowen als Tatverdächtiger festgenommen, da sein Sperma am Tatort gefunden wurde. Allerdings gab es keine Hinweise auf eine Vergewaltigung des Opfers und neben dem Sperma von McCowen wurde auch die DNA von drei weiteren Männern unter Christa Worthingtons Fingernägeln sichergestellt. Christopher McCowen wurde schuldig gesprochen, beteuert aber bis heute seine Unschuld. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Great Crimes and Trials Altersempfehlung: ab 12

