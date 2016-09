Goldstar TV 01:00 bis 04:00 Show Tanzparty Spezial: Wiesnhits D 2016 Stereo 16:9 Merken Wenn in München wieder die "Schickeria" besungen wird und "Ein Stern, der deinen Namen trägt" am Himmel steht, dann kann das nur eines bedeuten - es ist wieder Oktoberfest. Und da heißt es auch in der "Tanzparty" auf GoldStar TV: die Krüge hoch! Mit Altbewährtem von Michael Holm und Andreas Gabalier, aber auch Neuem, wie dem Youtube- Hit 'Die immer lacht', ein heißer Favorit auf den Wiesnhit 2016. U.a. mit: Peter Kraus, Austria 3, Klostertaler, Abba, Die Zipfelbuben, Uschi Blum, Wolfgang Petry, Orchester James Last, Erste Allgemeine Verunsicherung, De Randfichten, Stefanie Hertel, Troglauer Buam, Lou Bega, Vanessa Neigert, Markus, Tanja Lasch, Michael Holm, Jürgen Drews, Hermes House Band. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Tanzparty Spezial

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 283 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 103 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 83 Min. ZDF Paralympics live

Sport

ZDF 00:25 bis 03:00

Seit 78 Min.