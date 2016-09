Sky Nostalgie 08:45 bis 10:15 Drama Berlin - Alexanderplatz D 1931 Nach einer Vorlage von Alfred Döblin SW 20 40 60 80 100 Merken Berlin in den 20er-Jahren: Zementarbeiter Franz Biberkopf (Heinrich George) kommt aus dem Gefängnis frei und möchte fortan ein anständiges Leben führen. In einer Kneipe lernt er das Mädchen Cilly (Maria Bard) kennen. Die soll Franz im Auftrag ihres Freundes Reinhold (Bernhard Minetti) für dessen Verbrecherbande gewinnen. - Einer der wichtigsten deutschen Filme der Vorkriegszeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinrich George (Franz Biberkopf) Maria Bard (Cilly) Margarete Schlegel (Sonja / Mieze) Bernhard Minetti (Reinhold) Gerhard Bienert (Klempner-Karl) Albert Florath (Pums) Paul Westermeier (Gastwirt Henschke) Originaltitel: Berlin - Alexanderplatz Regie: Phil Jutzi Drehbuch: Alfred Döblin, Hans Wilhelm, Karlheinz Martin Kamera: Nicolas Farkas, Erich Giese Musik: Allan Gray, Artur Guttmann Altersempfehlung: ab 12