Sky Nostalgie 20:15 bis 22:15 Fantasyfilm Kampf der Titanen GB 1981 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Perseus (Harry Hamlin), der Sohn des Zeus, verliebt sich in die schöne Andromeda (Judi Bowker). Er muss viele Hindernisse überwinden, gegen Ungeheuer kämpfen und gegen die Göttin Thetis (Maggie Smith). Diese versucht mit allen Mitteln, eine Beziehung zwischen Perseus und Andromeda zu verhindern. - In seinem letzten Film zeigt der Altmeister der Stop-Motion-Tricktechnik Ray Harryhausen erneut sein Können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harry Hamlin (Perseus) Judi Bowker (Andromeda) Laurence Olivier (Zeus) Claire Bloom (Hera) Maggie Smith (Thetis) Ursula Andress (Aphrodite) Burgess Meredith (Ammon) Originaltitel: Clash of the Titans Regie: Desmond Davis Drehbuch: Beverly Cross Kamera: Ted Moore Musik: Laurence Rosenthal Altersempfehlung: ab 12