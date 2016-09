Sky Nostalgie 17:25 bis 20:15 Filme Patton - Rebell in Uniform USA 1970 Nach Berichten von Ladislas Farago und Omar N. Bradley Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Während des Zweiten Weltkriegs führt der egozentrische General Patton (George C. Scott) die 7. US-Armee in Tunesien gegen Rommels Afrika-Corps zum Sieg. Mit seiner neu formierten 3. Armee marschiert er danach an der Spitze seiner Truppen in rasantem Tempo durch Westeuropa. Doch durch undiplomatische, prahlerische Äußerungen macht sich Patton bald Feinde an höherer Stelle. - Oscargekrönte Biografie des berühmt-berüchtigten Panzergenerals. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George C. Scott (General George S. Patton Jr.) Karl Malden (General Omar N. Bradley) Michael Bates (General Bernard Montgomery) Edward Binns (General Bedel Smith) Karl Michaël Vogler (Generalfeldmarschall Erwin Rommel) Richard Münch (General Alfred Jodl) John Barrie (Air Marshal Sir Arthur Coningham) Originaltitel: Patton Regie: Franklin J. Schaffner Drehbuch: Francis Ford Coppola, Edmund H. North Kamera: Fred Koenekamp Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 16