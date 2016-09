TNT-Serie 03:00 bis 03:40 Actionserie The Last Ship Blick nach vorn USA 2016 16:9 Merken Der Kampf um Amerika erreicht seinen Höhepunkt, während Chandler vor einer Aufgabe steht, die sein Leben für immer verändern könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Bianchi (Dad) Emerson Brooks (CAPT. Joseph Meylan) Eddie Driscoll (Randall Croft) Chris Espinoza (Enlisted) LaMonica Garrett (LT. TAO Cameron Burk) Cantrell Harris (Agent Powell) Grace Kaufman (Ashley Chandler) Originaltitel: The Last Ship Regie: Peter Weller Drehbuch: Jill Blankenship, Onalee Hunter

