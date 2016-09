TNT-Serie 01:30 bis 02:15 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Leichenschmaus USA 2005 16:9 Merken Die Gerichtsmediziner werden in ein Restaurant gerufen, in dem sich ihnen ein schrecklicher Anblick bietet: Sämtliche Gäste wurden erschossen. Über einen Lippenstiftabdruck, den sie an einem Glas findet, der aber zu keinem der Opfer passt, gerät Jordan auf die Spur einer gewissen Pamela Bragman, die fortan als Hauptverdächtige gilt. In Zusammenarbeit mit zwei Männern vom FBI machen sich Macy und Woody auf die Suche nach der Frau, doch mit den Polizisten stimmt etwas nicht: Sie versuchen alles, um den beiden den Fall zu entziehen. Das kommt Macy so verdächtig vor, dass er die Männer ins Visier nimmt und dabei Unglaubliches zutage fördert... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Lola Glaudini (Pamela Bragman / Samantha Rae) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Jesus Salvador Trevino Drehbuch: Tim Kring, Andi Bushell Kamera: John Aronson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 283 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 103 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 83 Min. ZDF Paralympics live

Sport

ZDF 00:25 bis 03:00

Seit 78 Min.