TNT-Serie 21:00 bis 21:45 Arztserie Grey's Anatomy Dunkel war die Nacht USA 2011 16:9 Henry wird blutspuckend eingeliefert und muss operiert werden. Cristina muss einspringen, ohne zu wissen, wer auf dem OP-Tisch liegt. Während Henry im OP verblutet muss Teddy eine Frau operieren, bei der Callie und Jackson Mist gebaut haben. Owen erzählt Teddy, dass die OP an Henry gut verlaufen ist, damit sie die Frau erfolgreich weiteroperieren kann. Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Chyler Leigh (Dr. Lexie Grey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Allison Liddi-Brown Drehbuch: Shonda Rhimes, Debora Cahn Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux