TNT-Serie 11:00 bis 11:45 Krimiserie Monk Mr. Monk in Las Vegas USA 2005 16:9 Merken Monk wird von Stottlemeyer, der auf einem Junggesellenabschied in Las Vegas weilt, gebeten, dort einen Mord zu untersuchen. Doch als Monk ankommt, kann sich Stottlemeyer an nichts mehr erinnern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Traylor Howard (Natalie Teeger) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) James Brolin (Daniel Thorn) Challen Cates (Sheryl Thorn) Maury Sterling (Lewis) Originaltitel: Monk Regie: Randy Zisk Drehbuch: Daniel Dratch, Joe Toplyn Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12