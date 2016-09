TNT-Serie 09:25 bis 10:10 Serien McLeods Töchter Ausverkauf AUS 2006 16:9 Merken Nach Harrys Tod spielt sich Sandra als die neue Chefin auf und gibt vor, die Pläne ihres Mannes zu verfolgen, als sie den gesamten Viehbestand der Farm verkaufen will. Da Alex nicht im Land ist, handeln Kate und Patrick eigenmächtig, um diesen Plan zu vereiteln. Als Moira erfährt, dass Sandra auch die Tankstelle verkaufen will, wendet sie sich wegen eines Kredits an die Bank, wird aber abgewiesen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aaron Jeffery (Alex Ryan) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Brett Tucker (Dave) Zoe Naylor (Regan) Doris Younane (Moira) Luke Jacobz (Patrick) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Arnie Custo Drehbuch: Fin Edquist Kamera: David Foreman Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12