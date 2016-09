ZDFkultur 07:15 bis 08:15 Musik zdf@bauhaus: Jake Bugg D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Jake Bugg ist der Mann der Stunde und in England bereits ein Star. Das geschichtsträchtige Bauhaus in Dessau ist gleichzeitig Bühne und Produktionsort für die Konzertreihe "zdf@bauhaus". Internationale Künstler geben in einem intimen Rahmen exklusive Konzerte vor Live-Publikum. Präsentiert werden die Konzerte von Moderator Jo Schück. Jake Bugg ist der Mann der Stunde. Keiner scheint um den jungen Briten herumzukommen. Kein Wunder, denn der Singer-Songwriter legte einen unglaublichen Start hin: Drei UK-Top-100- Veröffentlichungen, Nummer 1 mit seinem Debütalbum "Jake Bugg" in Großbritannien, Welttournee mit Noel Gallagher - und auch bei uns singt sich der Beau aus Nottingham sofort in die Herzen der Masse. Der Sound von Jake Bugg hat eine eigene Energie, Mitsing- und Ohrwurmqualität, die das gleichnamige Debütalbum dieses jungen Mannes so einzigartig macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: zdf@bauhaus