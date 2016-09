ZDFkultur 05:15 bis 06:15 Musik Wacken 2015: In Flames D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Vom Melodic Death Metal früherer Zeiten hat sich In Flames lange verabschiedet. Dennoch gehen die Jungs um Frontmann Anders Friden beharrlich ihren eigenen musikalischen Weg. 1990 in Göteborg gegründet und mit bisher elf veröffentlichten Alben, stehen In Flames mitten in der Metalgemeinde. In diesen Sommer hat sich die Band für ein Leben zwischen Festivalbühnen und dem Nightliner entschieden. WackenOpen erlebt den siebten Auftritt der Band. Dort findet nämlich das größte Heavy-Metal-Festival der Welt und das zweitgrößte Festival Deutschlands statt: das Wacken Open Air. Jährlich reisen über 75 000 Metal-Heads aus aller Welt an, um drei Tage lang ein ganz besonderes Festival zu feiern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wacken 2015

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 518 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 248 Min. Ironclad

Abenteuerfilm

RTL II 03:25 bis 05:55

Seit 133 Min. Auto Mobil

Magazin

VOX 04:45 bis 05:45

Seit 53 Min.