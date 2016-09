ZDF neo 05:15 bis 06:10 Krimiserie Death in Paradise Die Smaragdinsel GB, F 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Caroline Bamber, die Gouverneurin von Saint-Marie, ausgerechnet auf ihrer eigenen Abschiedsparty vergiftet wird, stehen die Ermittler um Detective Inspector Humphrey Goodman vor einem besonders kniffligen Rätsel. Während er sich beruflich ins politische Haifischbecken wagt, stößt Inspektor Goodman auch privat in unerforschte Gewässer vor. Dabei muss er erfahren, dass die Welt des Online-Datings ihre ganz eigenen Gefahren birgt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joséphine Jobert (DS Florence Cassell) Kris Marshall (DI Humphrey Goodman) Danny John-Jules (Officer Dwayne Myers) Don Warrington (Commander Selwyn Patterson) Elizabeth Bourgine (Catherine Bordey) Tobi Bakare (Officer JP Hooper) Lucy Cohu (Caroline Bamber) Originaltitel: Death in Paradise Regie: Edward Bennett Drehbuch: Dan Muirden Kamera: Mark Partridge Musik: Magnus Fiennes

