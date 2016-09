BonGusto 03:15 bis 04:05 Regionales Rick Stein - Faszination Indien Rajastan und Himachal Pradesh GB 2013 Merken Rajasthan, das Land der Maharadschas, besteht größtenteils aus Wüste. Die Mehrheit der Rajasthanis isst Fleisch, was für Indien nicht selbstverständlich ist. So ist z.B. das Gericht "Jungli Maas" eine perfekte Kombination aus Fleisch, Chilischoten und Gewürzen. Im Vergleich zur Wüste Rajasthans ist Ricks nächstes Ziel, der Bundesstaat Himachal Pradesh am Fuße des westlich eingebetteten Himalayas, voller Leben! Wilde Kräuter, Reis und Hülsenfrüchte wachsen hier in rauen Mengen. Rick trifft hier auf lokalen Adel und erhält eine Audienz beim Dalai Lama - welch' eine Erfahrung! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rick Stein?s India

