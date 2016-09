BonGusto 20:30 bis 21:20 Magazin Get fresh with Al Brown Canterbury NZ 2013 Merken Al besucht den Riccarton-Markt, bevor er ins Hinterland aufbricht, um Zutaten für eine vegetarische Vorspeise zu suchen. Schließlich findet er wahrlich königliches Fleisch für die Hauptspeise und verwöhnt seine Gäste wie immer mit einem köstlichem Menü. Das Canterbury-Menü: Vorspeise: Ziegenkäse-Bruschetta mit Salat und Honig-Vinaigrette Hauptspeise: Entenconfit mit gebratenem Kürbis Dessert: Wassermelonen-Parfait mit Himbeeren und Minze In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Get fresh with Al Brown