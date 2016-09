ARTE 00:55 bis 02:20 Thriller Strahlende Wüste F 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die beiden Wissenschaftler Coralie und Jean-Michel sind im Auftrag einer Nichtregierungsorganisation im Niger unterwegs. Dort finden sie Erschreckendes über die menschenverachtenden Arbeitsmethoden des mächtigen französischen Staatskonzern URANIA beim Uranabbau heraus. Als die zwei Forscher von einem mysteriösen Kommando entführt werden, platzt dies mitten in die kritisch verlaufenden Neuverhandlungen zwischen dem Unternehmen und dem Staat Niger um den Uranpreis. Bald werden die Geiseln zum Streitobjekt in einem schmutzigen Spiel. Die Strategie der Strippenzieher im Pariser Ministerium wird dabei zunehmend zwielichtig. Diplomat Hugo soll vor Ort mit den Kidnappern verhandeln: Der Vermittler kämpft einerseits für die Freilassung der Geiseln, doch andererseits soll der Atomkonzern vor jedem Skandal geschützt werden, garantiert er doch billige Energie für Frankreich. Kämen die Geiseln vor der Unterzeichnung der Neuverträge frei, würde Kritik an URANIA laut und der Konzern in den Verhandlungen geschwächt. Dieses Argument überzeugt. Die französische Regierung weist ihren Sondergesandten Hugo an, die Befreiung der zwei Entführten zu verzögern. Der Innenminister des Niger wiederum, Colonel Aboubacar, hat kaum Interesse an neuen Verträgen mit den Franzosen. Die Chinesen bieten ihm gutes Geld, ohne jedwede Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes. So muss Hélène, die aus Paris eingeflogene Leiterin der Umweltorganisation, hilflos mit ansehen, wie das Leben ihrer zwei Kombattanten zur geheimen Verhandlungssache wird. Mühsam erwirkt Hugo die Freilassung der kranken Coralie, doch dann wird er erneut gedrängt, auf Zeit zu spielen und die Entlassung aufzuschieben ... Er gerät gegenüber Hélène und seinem eigenen Gewissen in Erklärungsnot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurent Lucas (Hugo Geoffroy) Natacha Régnier (Hélene Morange) Emile Abossolo M'bo (Colonel Aboubacar) Daniel Martin (Thomas Villiers) Johanna Bah (Coralie Martin) Frédéric Pierrot (Jean-Michel Ledantec) Patrick Descamps (Claude Verdier) Originaltitel: Qui sème le vent Regie: Fred Garson Drehbuch: Didier Lacoste, Pauline Rocafull Kamera: Damien Morisot Musik: Pascal Lafa

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 280 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 100 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 80 Min. ZDF Paralympics live

Sport

ZDF 00:25 bis 03:00

Seit 75 Min.