Krimiserie Mord im Mittsommer Heute Nacht bist du tot S 2014 Nach dem Roman von Viveca Sten Fieberhaft ermitteln Mia und Thomas vor allem in den Kreisen der Küstenjäger, der schwedischen Marineeinheit, deren Mitglied brutal ermordet wurde. Sie glauben, dass der getötete Psychologiestudent ebenfalls durch seine Verbindung zu dieser Truppe ins Fadenkreuz des Mörders geriet. Doch sowohl die Verwaltungszentrale als auch der damalige Kommandant Robert Cronwall wimmeln alle Fragen ab. Der frühere Korporal-Chef Kihlberg beschuldigt Cronwall, unangemessen hart zu seiner Einheit gewesen zu sein, und berichtet von unmenschlichen Übungen. Unterdessen gibt die Professorin, die die Semesterarbeit des Psychologiestudenten betreute, eine Affäre mit ihm zu. Doch ihr Ehemann, der nun mögliche Täter, kann ein Alibi vorweisen. Den Kommissaren läuft die Zeit weg: Zwei weitere ehemalige Küstenjäger werden tot aufgefunden, unter anderem Noras Bekannter Sven. Der Vorfall überschattet die Geburtstagsfeier von Noras Tochter Anna, auf der sowohl die Freundin ihres Ex-Mannes als auch Jonas, der charmante Mieter der Nachbarvilla, erscheinen. Henrik, Noras Ex-Mann, ist nach wie vor eifersüchtig und versucht, das Leben seiner ehemaligen Frau zu kontrollieren. Nora wird ungewollt zur Ermittlerin, als ihr Bekannter Olle, auch er ein ehemaliger Küstenjäger, sie mit auf die verlassene Insel Korsö nimmt: Hier war das frühere Trainingscamp der schwedischen Eliteeinheit. Olle lässt die Zeit als Küstenjäger Revue passieren: Eiskalte Duschen und Tauchgänge in Matsch und Exkrementen waren nur der Anfang eines betont harten Umgangs, der bei nicht wenigen der Soldaten große Aggressivität heraufbeschwor ... Schauspieler: Jakob Cedergren (Thomas Andreasson) Alexandra Rapaport (Nora Linde) Sandra Andreis (Mia Holmgren) Ane Dahl Torp (Pernilla) Stefan Gödicke (Jonas) Saga Samuelsson (Vera) Jonas Malmsjö (Henrik) Originaltitel: Morden i Sandhamn Regie: Niklas Ohlson, Mattias Ohlsson Drehbuch: Camilla Ahlgren, Hans Rosenfeldt Kamera: Trolle Davidson, Misio Mokrosinski Musik: Fredrik Emilson Altersempfehlung: ab 12