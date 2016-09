ARTE 22:40 bis 23:25 Krimiserie Mord im Mittsommer Heute Nacht bist du tot S 2014 Nach dem Roman von Viveca Sten Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein lebensfroher Psychologiestudent recherchiert gerade für seine Abschlussarbeit und hält sich in seinem Ferienhaus in Sandhamn auf - da wird er eines Tages völlig unerwartet von seiner Mutter tot aufgefunden. Erst weist alles darauf hin, dass der junge Mann sich erhängt hat. Doch als die Kommissare Thomas Andreasson und Mia Holmgren den Fall übernehmen, fallen ihnen einige Ungereimtheiten auf: Warum ist der Abschiedsbrief des Toten nicht unterschrieben, und wo sind sein Handy und sein Computer? Als dann auch noch Fußspuren von einem offenen Fenster wegführen, scheint klar: Es muss sich um Mord gehandelt haben. Thomas beginnt weitreichende Recherchen, obwohl er eigentlich gerade ganz anderes im Kopf hat: Seine Ex-Frau Pernilla und er sind zurück in ihr altes Ferienhaus gezogen, und das glücklich verliebte Paar genießt das häusliche Leben. Nora Linde hat inzwischen ihre Scheidung hinter sich und vermietet im Sommer die Nachbarvilla an Jonas aus Stockholm und seine pubertierende Tochter Vera. Doch ein weiteres Verbrechen holt die Bewohner von Sandhamn ein: Als Thomas und Mia einen möglichen Zeugen befragen wollen, finden sie ihn tot in der Badewanne. Der unter multipler Sklerose Leidende wurde ertränkt, und in seiner Lunge findet sich Flüssigseife. Thomas und Mia finden heraus, dass der Psychologiestudent für seine Semesterarbeit über Gruppendynamik verschiedene Marinesoldaten interviewt hatte. Auch der zweite Tote war ein ehemaliger Küstenjäger, also Teil einer königlichen Elitetruppe, und so führt die Spur direkt zum schwedischen Militär ... Basierend auf Viveca Stens Bestseller-Romanen verspricht die vierte Staffel von "Mord im Mittsommer" wieder packende Kriminalfälle, ein raffiniertes Ermittlerduo und charmante Charaktere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jakob Cedergren (Thomas Andreasson) Alexandra Rapaport (Nora Linde) Sandra Andreis (Mia Holmgren) Ane Dahl Torp (Pernilla) Stefan Gödicke (Jonas) Saga Samuelsson (Vera) Jonas Malmsjö (Henrik) Originaltitel: Morden i Sandhamn Regie: Niklas Ohlson, Mattias Ohlsson Drehbuch: Camilla Ahlgren, Hans Rosenfeldt Kamera: Trolle Davidson, Misio Mokrosinski Musik: Fredrik Emilson Altersempfehlung: ab 12