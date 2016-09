ARTE 20:15 bis 21:45 Dokumentation Konfuzius GB 2016 2016-09-19 09:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Vor 2500 Jahren wurde in China ein Mann geboren, dessen Philosophie heute in Asien lebendiger ist denn je. In einer Epoche voller Gewalt und Krieg entwarf Konfuzius eine Lehre der Harmonie. Die spannende Doku von Filmemacher Hugo Macgregor zeichnet die Geschichte des Philosophen und seiner Lehre nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Confucius Regie: Hugo Macgregor Musik: Douglas Black Heaton