ARTE 13:30 bis 14:00 Magazin Futuremag Kunstherz - Wo steht die Forschung? / Die Mückenfalle / Der Volocopter F 2016 2016-09-23 07:05 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken (1): Die Zukunftsfrage: Kunstherz - Wo steht die Forschung? Wer ein schwaches Herz hat, wünscht sich oft nichts sehnlicher, als das kranke Organ durch ein funktionsfähiges Kunstherz zu ersetzen. Das ist vielleicht in Zukunft möglich. Da immer weniger Spenderherzen zur Verfügung stehen, muss man einen Teil des Bedarfs an Transplantationsorganen bald anders decken. Ein amerikanisches Unternehmen hat es nun geschafft, ein solches Herz zu entwickeln. 1.500 Patienten wurde ein solches Herz als Übergangslösung implantiert. Doch erst in diesem Jahr starb ein Patient mit einem Kunstherz des französischen Prototyps CARMAT nur zwei Monate nach der Operation; vor ihm überlebten drei weitere Menschen nicht länger als drei Monate. In Deutschland gibt es jetzt ein staatlich gefördertes Forschungsprojekt - mit ermutigenden Ergebnissen. (2): Innovation: Die Mückenfalle Was tun gegen Mückenstiche? Pierre Bellagambi und Simon Lillamand haben ein Gerät entwickelt, das die Insekten in die Falle lockt. Die Mücken werden durch Pheromone angelockt und dann durch einen einfachen Luftsog eingesaugt - umweltfreundlich und effizient! (3): Futurewow: Der Volocopter Der sogenannte Volocopter ist eine kleine Luftfahrtrevolution. Er zählt zu den personentragenden Multikoptern beziehungsweise zu den Ultraleichtflugzeugen. Vielleicht könnte dieses Fluggerät bald unsere Fortbewegung revolutionieren, denn die Bedienung dieser Maschine - halb Drohne, halb Helikopter - ist kinderleicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Futuremag Regie: Thierry Scharf, Clémence Rabeau