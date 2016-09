ARTE 10:25 bis 12:00 Komödie Die Falschspielerin USA 1941 Untertitel SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jean Harrington und ihr Vater sind professionelle Falschspieler und immer auf der Suche nach neuen, wohlhabenden Opfern. Als ihnen auf einem Passagierdampfer der ebenso reiche wie weltfremde Brauerei-Erbe Charles Pike begegnet, glauben sie zunächst, das perfekte Opfer gefunden zu haben. Doch dann verliebt sich Jean unverhofft in den tölpelhaften "Hopfie". Der merkt erst nicht, dass er wie eine Weihnachtsgans ausgenommen werden soll, und kann dann - als Jean und ihr Vater als Schwindler auffliegen - nicht glauben, dass Jean ihn tatsächlich aufrichtig liebt. Doch Jean will sich nicht damit abfinden, dass Pike sie einfach fallenlässt, und ersinnt aus Rache einen haarsträubenden Plan: Mit Hilfe eines befreundeten Schwindlers verschafft sie sich Zutritt bei den Pikes und gibt sich als englische Lady aus, die - aber darüber spräche ihre noble Familie nur ungern - eine verkommene Falschspielerin zur Schwester habe. Da sie sich einzig mit einem englischen Akzent maskiert, stürzt die Ähnlichkeit zwischen der feinen Lady und Jean den armen "Hopfie" in so große Verwirrung, dass er nicht nur über jedes Möbelstück des Familiensitzes stolpert, sondern sich prompt in die falsche Lady verliebt. In der Hochzeitsnacht erwartet den ahnungslosen Pike dann eine böse Überraschung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Stanwyck (Jean) Henry Fonda (Charles) Charles Coburn ('Oberst' Harrington) Eugene Pallette (Mr. Pike) Martha O'Driscoll (Martha) William Demarest (Muggsy) Eric Blore (Sir Alfred McGlennan Keith) Originaltitel: The Lady Eve Regie: Preston Sturges Drehbuch: Preston Sturges Kamera: Victor Milner Musik: Charles Bradshaw, Leo Shuken, Phil Boutelje, Gil Grau, Sigmund Krumgold, John Leipold Altersempfehlung: ab 16

