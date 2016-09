ARTE 07:10 bis 07:40 Magazin X:enius Was bedeutet sorgsamer Umgang? Achtung Medikamente - D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Medikamente: Millionen von Deutschen und Franzosen nehmen sie Tag für Tag ein - sie stellen ein Milliardenmarkt für die Pharmaindustrie dar. Ihre Wirksamkeit hat sich gesteigert, doch kann diese Entwicklung auch gefährliche Nebenwirkungen mit sich bringen. Im Krankenhaus spielen sie eine besonders große Rolle, denn hier werden die Patienten darauf eingestellt. Die "Xenius"-Moderatoren Emilie Langlade und Adrian Pflug verfolgen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf an einem konkreten Beispiel den Weg eines Medikaments von der Verordnung bis ans Krankenbett und erleben am Beispiel eines Blutgerinnungshemmers, wie man mit potenziellen Risiken von Medikamenten umgeht. Ein besonders kniffliges Beispiel, bei dem der Einsatz schnell über Leben und Tod entscheiden kann. Blutgerinnungshemmer spielen etwa bei der Therapie von Schlaganfällen oder Thrombosen eine wichtige Rolle. Sie sollen das Gerinnsel auflösen und verhindern, dass sich wieder ein neues bildet; eine oft lebensrettende Maßnahme. Aber eine gefährliche Nebenwirkung können schwere Blutungen sein. Bei jedem Patienten muss der Arzt deshalb das Risiko zwischen Blutung und Thrombose genau abschätzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Emilie Langlade, Adrian Pflug Originaltitel: X:enius