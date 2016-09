Amerika in den 30er Jahren: Regisseur Carl Denham ist mit seinen Filmen alles andere als erfolgreich. Als ihm seine Sponsoren für sein neuestes Projekt auch noch den Geldhahn zudrehen wollen, flüchtet er kurzerhand mit seinem Assistenten. Carl steht im Wettlauf gegen die Zeit, denn noch am Abend soll ein Schiff zu einer ganz besonderen Kulisse auslaufen - der mysteriösen Insel Skull Islands. Alles was ihm jetzt noch fehlt, ist eine Hauptdarstellerin. Durch einen Zufall trifft er auf die schöne Ann Darrow, die gerade ihr Engagement an einem Theater verloren hat und sofort mit an Bord ist. Das Problem: Niemand war bisher auf der Insel und weiß, was sie dort erwartet. Ein Fehler, wie sich bald herausstellen sollen. Denn auf der Insel lebt ein Eingeborenenstamm, der einen riesigen Gorilla "King Kong" anbetet und ihm Menschen opfert. Als die Eingeborenen die schöne blonde Ann sehen, sind sie sich sicher: Sie soll King Kongs nächstes Opfer werden. Drehbuchautor Jack Driscoll, der sich in Ann verliebt hat, setzt alles daran, dass die Crew umkehrt, um Ann zu retten . . . In Google-Kalender eintragen