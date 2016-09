Edward Bloom, der als kleiner Junge angeblich mehrere Jahre das Bett hüten musste, weil er zu schnell gewachsen ist, wird in früher Jugend von der Wanderlust gepackt. Auf seinen Reisen erlebt er abenteuerliche Geschichten, von denen er später fantasievoll und wunderbar erzählen kann. Nur Sohn Will hält wenig von den Erzählungen seines Vaters, hat er doch jahrelang in dessen Schatten gestanden. In Google-Kalender eintragen