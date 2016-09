TNT Film 12:45 bis 14:30 Actionfilm Die Entführung der U-Bahn Pelham 1 2 3 USA 2009 John Godey 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine Gruppe bewaffneter Männer bringt eine vollbesetzte New Yorker U-Bahn in ihre Gewalt. Für die Freilassung der Geiseln verlangen sie zehn Millionen Dollar - innerhalb einer Stunde soll das Geld da sein. Eine hirnrissig wirkende Forderung, die sich jedoch bald als ziemlich durchdachter Plan herausstellt. Fahrdienstleiter Garber findet sich in einem Spiel mit dem Anführer der Gruppe wieder, in dem es um das Leben der Passagiere geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Denzel Washington (Walter Garber) John Travolta (Ryder) James Gandolfini (Bürgermeister von New York City) John Turturro (Camonetti) Luis Guzmán (Phil Ramos) Michael Rispoli (John Johnson) Victor Gojcaj (Bashkim) Originaltitel: The Taking of Pelham 1 2 3 Regie: Tony Scott Drehbuch: Brian Helgeland Kamera: Tobias Schliessler Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 16